Во Франции объявили, чего ждать Украине после убийства Захарченко

Похороны Захарченко / Telegram-канал kotsnews

Убийство главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко не повлияет на нормандский формат и не отменяет необходимости выполнения Минских договоренностей.

Об этом заявили в МИД Франции, добавив, что последние события на востоке Украины вряд ли поставят под сомнение обязательства сторон относительно выполнения "Минска".

По мнению представителей Франции, все как раз наоборот: смерть Захарченко – это причина проводить добросовестные встречи, чтобы снизить напряженность между сторонами.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.

Также стало известно, что в ночь на 2 сентября в захваченный боевиками Донецк для поиска убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко из России приехала группа от президента страны Владимира Путина. В город прибыли "серьезные ребята", сообщают СМИ.