Скандальная певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России

Юлия Самойлова / Аэропорт "Шереметьево" / "РИА Новости" / Instagram

Российская певица Юлия Самойлова через свою страницу в соцсети Instagram объявила о своих планах эмигрировать в Европу.

Также исполнительница опубликовала снимок из московского аэропорта Шереметьево, подписанный хэштегами #Европа и #Поехали.

О причинах своего решения Самойлова пообещала детально рассказать на брифинге 6 сентября в 16.00 (по московскому времени).

Напомним, широкую известность Самойлова, из-за заболевания много лет прикованная к инвалидному креслу, получила когда ее от России отправили выступать на песенный конкурс "Евровидение-2017", который проходил в Киеве. Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в аннексированном Крыму. Самойлова все же отправилась на Евровидение, уже в нынешнем году. Однако выступила там крайне неудачно.