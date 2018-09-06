Вместо проигравшего Украину Кирилла РПЦ возглавит более нетерпимый идеолог - эксперт

Патриарх Кирилл и Владимир Путин

В случае предоставление украинской церкви автокефалии, место Патриарха Кирилла, главы РПЦ, может занять более жестко настроенный церковник.

Таким мнением в своем комментарии "Главреду" поделился известный политолог Дмитрий Орешкин.

"Россия с 2007-2008 годов все больше становится на путь реставрации идеократических псевдосоветских начал. Роль идеологии при этом чрезвычайно важна: она позволяет списывать очевидные неудачи во внешней, экономической, демографической, территориальной и любой другой политике.Православной церкви как одного из источников этой идеократической власти явно недостаточно, но она – один из фундаментальных источников", - отметил эксперт участие и роль РПЦ в формировании государственной идеологии.

Читайте такжеГотовьтесь к религиозной войне: Кремль грозится пролить новую кровь в УкраинеОрешкин также подчеркнул, что если украинская церковь получит Томос, это станет ударом по этой идеологии.

"Это будет означать, что нет единой справедливой, всегда верной, рациональной и побеждающей православной идеи, хозяева которой сидят в Москве. Первым следствием предоставления автокефалии УПЦ, конечно же, станет достаточно радикальное ослабление позиций патриарха Кирилла (Гундяева) и приход на его место какого-нибудь более жесткого и нетерпимого идеолога типа Шевкунова или еще кого-нибудь", - подчеркнул политолог.