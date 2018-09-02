Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей - СМИ

Варфоломей перечислил на обсуждении множество случаев самоуправства Москвы в делах церкви / Фото: russia.greekreporter.com

На Архиерейском соборе в Стамбуле, 2 сентября, епископы по рассмотрении вопроса уполномоченности Константинопольской церкви давать автокефалию без согласия других церквей приняли положительное решение.

"Ответ, который одобрили епископы после этого обсуждения, положительный - "да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без любых согласований", - передает "Укринформ".

Читайте также"Стоит помнить, сколько оружия у населения на руках": политолог оценил риски предоставления автокефалии УПЦКак сообщает издание, Вселенский патриарх Варфоломей в докладе на открытии Архиерейского собора Константинопольской церкви в Стамбуле перечислил многочисленные случаи самоуправства Москвы в отношении Киевской метрополии, берущие начало еще в XV веке.

Ранее в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей заявил главе Русской православной церкви патриарху Кириллу о том, что имплементация (правовая реализация, внедрение – "Главред") решения предоставить томос об автокефалии украинским священнослужителям будет продолжаться.