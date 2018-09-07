В США полицейская убила человека по абсурдной причине

Мать застреленного мужчины обвиняет во всем полицейскую / EPA / UPG

В США полицейская застрелила мужчину по совершенно абсурдной причине - женщина, живущая в Далласе, штат Техас, ошиблась квартирой и тяжело ранила находившегося там 26-летнего мужчину, решив, что он ворвался к ней домой.

Стрельба произошла в квартале от местного полицейского участка, в элитном районе. Медики срочно госпитализировали пострадавшего, однако от полученного ранения тот скончался, сообщает ВВС.

Полицейскую отстранили от работы на время расследования. Глава местной полиции отметила, что ситуация весьма уникальная и щекотливая.

"Сейчас больше вопросов, чем ответов", - отметила она.

Муть убитого парня заявила журналистам, что она шокирована его гибелью.

"Надо быть слабоумным, чтобы не понимать, что зашел не в ту квартиру. Он холостяк, в квартире другие вещи, - возмущается женщина. - Если вы пытаетесь воспользоваться своим ключом, а он не подходит, это должно заставить вас понять, что вы не в той квартире".

Полицейские у офицера образец крови, чтобы провести тест на наркотики и алкоголь.

Ранее в США во время перестрелки с полицией погиб известный американский баскетболист.