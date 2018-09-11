Штирлиц стал одной из причин прихода Путина к власти - британские СМИ

11 сентября 2018, 17:03

Довольное смелое суждение высказал кинокритик Эндрю Мэйл.

Тематический коллаж / YouTube

Известный британский кинокритик Эндрю Мэйл объявил советский сериал "Семнадцать мгновений весны" одним из факторов, которые привели к вершинам российской власти Владимира Путина.

Соответствующее утверждение он поместил в свой материал для авторитетного британского издания The Guardian. По мнению Мэйла, двенадцатисерийный телевизионный фильм по роману Юлиана Семенова был заказан режиссеру Татьяне Лиозновой верхушкой Комитета государственной безопасности и был призван повысить авторитет советских спецслужбистов, и привлечь в "органы" новых людей.

Сыгранный Вячеславом Тихоновым протагонист сериала, штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц (он же советский разведчик Максим Исаев и Всеволод Владимиров), стал, как считает Мэйл, национальным героем СССР и даже вошел в фольклор − про него сочинили массу анекдотов (ранее такой чести удостаивался лишь Василий Чапаев – герой фильма братьев Васильевых).

По данным кинокритика, сразу после развала СССР фильм "Семнадцать мгновений весны" получил "сиквел". В 1991 году в Петербурге отсняли короткометражную ленту о местном чиновнике, до карьеры на госслужбе служившем разведчиком в Германской демократической республике. Этим человеком и был Владимир Путин. Причем одна из финальных сцен короткометражки в точности повторяла концовку "Семнадцать мгновений весны".

"И это привязалось. Люди начали ассоциировать Путина со Штирлицем. Путин никогда прямо не говорил, вдохновил ли Штирлиц его на то, чтобы стать шпионом. Но ему был 21 год, когда вышел сериал, и он поступил в КГБ через два года после этого", — цитирует Мэйл журналистку Дину Ньюман.

К слову, сам Путин, со слов актера Донатаса Баниониса, утверждал, что решил пойти работать в советскую разведку, посмотрев более ранний шпионский сериал − "Мертвый сезон".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Штирлица россияне признали одним из главных своих героев.

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разведка КГБ сериал Владимир Путин Вячеслав Тихонов Штирлиц
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