Россия создает внутренние конфликты в постсоветских странах, сообщила Ангела Меркель / РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что Российская Федерация создает внутренние конфликты в бывших советских республиках, которые не входят в состав Евросоюза и НАТО.

Постсоветские страны, в частности, Украина, Грузия, Армения, Молдова, заняты восстановлением своей целостности, поскольку РФ либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, рассказала чиновница, выступая перед немецкими военными, пишет Deutsche Welle.

"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", — отметила канцлер.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук говорил, что в 2014 году войска России могли свободно дойти до Киева, но президент страны Владимир Путин понимал, что последствия будут, мягко говоря, не очень приятными.