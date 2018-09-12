Нардеп объяснил, почему войска Путина не дошли до Киева в 2014-м

12 сентября 2018, 04:01

Президент РФ понимал, что страну накажут за агрессию, отметил политик.

Нардеп отметил, что Владимир Путин мог дойти до Киева, но понимал, что РФ грозят последствия
Владимир Путин мог дойти до Киева, но понимал, что РФ грозят последствия, отметил нардеп / Reuters

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что в 2014 году войска Российской Федерации могли свободно дойти до Киева, но президент страны Владимир Путин понимал, что последствия будут, мягко говоря, не очень приятными.

Если бы российский лидер осознавал, что рисков никаких нет, и РФ себя всем полностью может обеспечить, он бы вторгся бы в Украину еще в 2014 году на фоне дезориентации после Майдана, рассказал политик в интервью "Апострофу".

"Вы помните, что было, когда силовики фактически не действовали, он бы мог свободно дойти до Киева. Он бы это и сделал, просто понимал, что рано или поздно будут последствия, которые для России будут, мягко говоря, не очень приятными", — отметил собеседник.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что Москва намерена ужесточить контроль над аннексированным Крымом, создав таким образом предпосылки для введения на территорию полуострова дополнительного военного контингента, последствием может стать эскалация ситуации с захватом части Херсонской области.

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Киев Майдан войска Владимир Путин Дмитрий Тымчук
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