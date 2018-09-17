Путинские финансисты предупредили европейцев о проблемах с транзитом газа

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Продажа российского газа из в Европу транзитом через Украину к 2020-у оказаться под угрозой из-за истечения контракта с официальным Киевом и с непонятными сроками воплощения в жизнь проекта газопровода "Северный поток-2".

Соответствующая информация содержится в недавно опубликованном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В документе сообщается, что во II финансовом квартале 2018-го Россия значительно нарастила продажу газа за рубеж за счет увеличения импорта "голубого топлива" в страны Европы.

"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 году поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом "Северный поток−2", создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", − говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экономист оценил потери Украины после запуска "Северного потока-2".