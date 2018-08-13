Экономист оценил потери Украины после запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / Reuters

Газопровод "Северный поток-2" - это не "троянский конь", как заявил накануне президент Украины Петр Порошенко, а чисто экономический проект, который выгоден Европе, и из-за которого потери Киева могут составить от $2 до $3 млрд ежегодно.

Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала "112 Украина".

"Потери будут измеряться не только в деньгах, тут еще технический аспект. Сможет ли Украина без этого транзита поставлять газ потребителям внутри страны? Потому что будет снижено давление в трубе, а вся газотранспортная система Украины создана под большие объемы газа и высокое давление", - отметил Скаршевский.

По его мнению, вместо того чтобы дискутировать, будет ли строиться "СВ-2" Украине пора приступить к выработке стратегии по использованию собственных транзитных мощностей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости для Европы отстаивать собственную энергобезопасность, а также не идти на поводу России по вопросу газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - отметил Порошенко.