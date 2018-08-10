Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости для Европы отстаивать собственную энергобезопасность, а также не идти на поводу России по вопросу газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - написал Порошенко в Facebook.

"Призываю наших европейских партнеров как можно скорее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - отметил он.

Ранее издание Bloomberg писало, что сокращение финансовых резервов и проблемы в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) грозят Украине финансовым хаосом.