В Австралии шокированы иголками в клубнике из супермаркета: опубликовано видео

18 сентября 2018, 01:49

Инцидент произошел сразу в шести штатах страны.

клубника
Вкусная и полезная ягода оказалась смертельно опасной / roslini.com.ua

В Австралии правоохранительные органы начали расследование вопиющего происшествия с клубникой в супермаркете, в которой покупатели обнаружили иголки.

Как говорится в сюжете ТСН, опасные находки, скрытые в ягоде, обнаружены во всех шести штатах страны.

Впервые смертельно опасную клубнику приобрели жители Квинсленда. Местные власти штата пообещали выплатить 72 тысячи долларов вознаграждения за любую информацию, которая поможет найти злоумышленников.

Жертвой игл в клубнике стал мужчина. Полиция рассматривает различные версии происшествия, а производители ягоды терпят колоссальные убытки.

Напомним, в Краснодарском крае Россельхознадзор задержал и уничтожил с помощью бульдозера две партии украинской клубники общим весом почти 38 тонн.

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инцидент Австралия опасность клубника
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