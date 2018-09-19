Путин способен на все: отравившаяся в Солсбери россиянка обвинила Россию в покушении

Британская полиция / Trend.Az

Британский таблоид The Sun узнал имена мужчины и женщины, отравившихся 16 сентября в ресторане Prezzo в Солсбери - это 30-летняя россиянка Анна Шапиро (сейчас гражданка Израиля) и ее 42-летний муж Алекс Кинг.

По данным британской полиции, пара отравилась стрихнином - крысиным ядом. Шапиро считает, что стала жертвой российских спецслужб, говорится в статье газеты, перевод которой опубликовала InoPressa.

"Я была мишенью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, поскольку я противостою Путину и отвернулась от своей страны. Россия способна на все", - рассказала изданию женщина.

По словам Шапиро, в ее смерти якобы заинтересованы российские власти. "Я уверена, что русские считают меня британской шпионкой. Я знаю многих богатых бизнесменов из центра Лондона, и из-за моего акцента люди часто строят предположения на мой счет", - пояснила Шапиро, отметив, что ее отец был высокопоставленным военным чиновником в России и бежал из страны из-за поступавших ему угроз.

16 сентября Анна Шапиро и ее британский супруг Алекс Кинг почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери. Было подозрение, что супруги были отравлены веществом группы "Новичок", однако позже полиция опровергла эту информацию. Prezzo находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в марте в день своего отравления обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Напомним, в Солсбери в начале марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В начале сентября Лондон назвал имена подозреваемых в покушении. Это Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ. Позже мужчины дали интервью RT и заявили, что посещали Солсбери как туристы.