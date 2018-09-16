В Британии госпитализировали двоих людей из кафе, где отравили Скрипалей - СМИ

В той же пиццерии отравились двое; пока неизвестно, "Новичком" ли / Фото: Reuters

Полиция британского графства Уилтшир заявила, что пришлось госпитализировать двух людей в пиццерии "Prezzo" в Солсбери - в марте этого года здесь был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщает Reuters, полиция была вызвана в ресторан вечером 16 сентября после сообщения о "медицинском инциденте" с участием мужчины и женщины. Пара, которая ужинала в ресторане, внезапно почувствовала себя плохо.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews@SpireFM@SkyNewspic.twitter.com/3XpNVkH9or — Sam Proudfoot (@samproudy01) 16 вересня 2018 р.

"В качестве меры предосторожности ресторан и прилегающие дороги были оцеплены, а сотрудники полиции присутствовали на месте события для установления обстоятельств, связанных с недомоганием двух посетителей ресторана", - отмечается в сообщении.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиянАлександра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.