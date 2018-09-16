В Британии ищут еще двоих причастных к отравлению Скрипалей - The Mirror

Петров и Боширов встречались еще с двумя людьми / Metropolitan Police

Британские правоохранительные органы заняты розыском еще двоих человек, которые предположительно могли оказывать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Издание Mirror, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что один из разыскиваемых - врач, который должен был следить, чтобы Петров и Боширов сами не подверглись действию "Новичка"; что касается второго, то он - сотрудник посольства, дипломат, курировавший работу агентов ГРУ.

По данным источника, Петров и Боширов встречались с этими двумя другими подозреваемыми перед тем, как отправиться в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.