США хотят, чтобы Россия перестала быть очагом нестабильности в мире, полагает журналист / estudopratico.com.br

США заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация перестала быть очагом нестабильности, дестабилизации в мире.

Во многом конфликт с Украиной ослабляет Россию и дает основания считать, что ослабленная РФ рано или поздно возьмется за ум, рассказал журналист Виталий Портников в интервью Ukrlife.TV.

"Понятно, что для Соединенных Штатов мы в какой-то мере инструмент… Мы тоже Соединенные Штаты используем…", — отметил собеседник.

По его словам, "первый инструмент, который есть в наших умелых руках, который мы вертим, как хотим, — это Владимир Владимирович Путин (российский президент — Ред.) — это наша отмычка в будущее".

"Если бы Владимир Владимирович не оккупировал бы Донбасс, не аннексировал бы Крым — мы бы с вами в этом болоте вообще бы умерли… Если бы он этого не сделал… Украина бы осталась Украинской ССР", — заявил журналист.

Ранее Виталий Портников выразил мнение, что западным партнерам Украины страна не нужна в Европейском Союзе и в НАТО, они хотят додержать украинское государство "в холодильнике", а потом "к чертовой матери отдать России".