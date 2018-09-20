"Правительство РФ вместо работы обеспечивает выходными": россияне возмутились из-за долгих выходных в 2019 году

В России утвержден производственный календарь-2019 / Reuters

Минтруд РФ утвердил график выходных-2019. Россиян, в частности, ждет 10-дневные каникулы на Новый год-2019 (с 30 декабря-2018 по 8 января-2019 включительно) и девять дней отдыха на майские праздники-2019 (с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая).

В рамках новогодних каникул 5 и 6 января (суббота и воскресенье) решили перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). День отдыха в честь Дня защитника Отечества с субботы, 23 февраля, перенесли на пятницу, 10 мая.

Кроме того, россияне в следующем году отдыхают с 8 по 10 марта и со 2 по 4 ноября.

Однако не все пользователи соцсетей российского сегмента остались довольны столь длительным отдыхом.

Читайте такжеКушал немытые ягоды и внюхивался в грибы. В Сеть "залили" видео отдыха Путина"Наше правительство работой не обеспечивает. Обеспечивает только выходными. Очевидно, это следствие отделения работы от государства. Не предприятия, а работы. Иначе не с кого налоги брать. Итак, что имеем? Государство отделило себя от работы! Забавно", – пишет пользователь Сергей.

"25 дней безделья. Когда работать будем?" – интересуется некий Павел. "Устанем отдыхать", – вторит ему @CpvRu.

Впрочем, нашлись и те, кто длинным выходным рад. "Очень хорошо, мне нравится, хоть дети в гости приедут!" – пишет Светлана Васильченко.

В России утвержден производственный календарь-2019

Напомним, в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год. В украинском правительстве составили соответствующий документ для работодателей.