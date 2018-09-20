Минобороны РФ опровергает подделку документов по МН17

Согласно "доказательствам" РФ, "Боинг" рейса МН17 сбила ракета из Украины / Фото: Reuters

В Министерстве обороны РФ заявили, что рассекреченные ранее документы о ракете, которая уничтожила малайзийский Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, являются подлинными, а разговоры о "нестыковках в них" - просто разговоры.

"При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 на неё разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты" - заявили в российском оборонном ведомстве.

Также в российском министерстве заявили, что формуляр-де был эталонным - и в случае прихода эталонного формуляра в негодность вместо него создавали точную копию.

Такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, в котором четко разъясняется, что "подлинник" и "восстановленный подлинник" - это документы, с которых делают копии.

Читайте такжеБоинг МН-17. В Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России - генералПодлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений, считают в ведомстве.

Напомним, 18 сентября, российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.