С небес - на землю. "Газпром" лишился мирового энергетического лидерства

"Газпром" / "Прямий"

Российская корпорация-газовый монополист "Газпром" "сверзилась" с первого на 17-е место в рейтинге крупнейших мировых энергетических компаний S&P Global Platts.

Лидерство, утраченное в минувшем году, вернула себе корпорация ExxonMobil (США). Авторы рейтинга S&P Global Platts объясняют успехи компании "восстановлением цен на нефть" и ожиданиями "экспортного бума" в США.

На второй строчке занял российская нефтяная корпорация "Лукойл", которая поднялась с шестого места. На третьей строчке разместилась американская Phillips 66.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе" назвали сумму штрафа "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.