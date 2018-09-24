ФСБ заявила о выдворении из России "шпиона СБУ"

ФСБ РФ / "Прямий"

В управлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю заявили, задержали гражданина Украины, являющегося агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-центр ведомства, мужчину выдворили из России.

По словам фээсбэшников, мужчина якобы приехал на Кубань на заработки, однако в спецлужбе выяснили, что он является "агентом СБУ, по заданию которой пытался собирать данные о военных объектах в Краснодарском крае, о передвижении военной техники и кадровом составе".

Ему объявлено об официальном предостережении.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости усиления погранконтроля на границе с Украиной.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно... Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал он.