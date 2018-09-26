Украинский язык вошел в десятку самых употребляемых в Европе

На нем общаются 45 миллионов человек.
Среди населения Европы самые употребляемые языки - русский, немецкий и французский.
Следующие места заняли английский, турецкий и итальянский, за ними расположились испанский, украинский и польский. Такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.
Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.
Напомним, пока в Европе отмечают день языков, Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.