Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Соответствующее решение вынесли парламентарии штата Юта.
Штат Юта, США, официально признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа; декларацию о почтении памяти жертв Голодомора подписал губернатор штата Гарри Герберт.
Отмечается, что декларация была подписана 10 октября в столице штата городе Солт-Лейк-Сити.
Читайте такжеВ МОН увеличат изучение истории Голодомора в школахЮта - тринадцатый штат США, который признал украинский Голодомор геноцидом. Ранее в июне соответствующий документ приняли в штате Огайо, передает пресс-служба посольства Украины в США в субботу, 13 октября.
Напомним, ранее в США Сенат единогласным решением признал Голодомор на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах актом осознанного геноцида по отношению к украинскому народу.