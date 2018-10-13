Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор признан геноцидом на общеамериканском уровне и отдельно - в 13 штатах / УНИАН

Штат Юта, США, официально признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа; декларацию о почтении памяти жертв Голодомора подписал губернатор штата Гарри Герберт.

Отмечается, что декларация была подписана 10 октября в столице штата городе Солт-Лейк-Сити.

Читайте такжеВ МОН увеличат изучение истории Голодомора в школахЮта - тринадцатый штат США, который признал украинский Голодомор геноцидом. Ранее в июне соответствующий документ приняли в штате Огайо, передает пресс-служба посольства Украины в США в субботу, 13 октября.

Напомним, ранее в США Сенат единогласным решением признал Голодомор на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах актом осознанного геноцида по отношению к украинскому народу.