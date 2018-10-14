В Эстонии завели дело на продающие путевки в Крым турфирмы: в Украине возмущены

В Эстонии намерены наказать турфирмы за организацию поездок в Крым / Фото: REUTERS

В Эстонии заведено уголовное дело в отношении пяти туристических фирм, которые предлагают туристам приобрести путевки в аннексированный Россией Крым.

Как сообщает Postimees, в офисах компаний проведены обыски, однако владельцы пока находятся на свободе.

В уголовном производстве указано, что данные компании нарушили закон страны, который запрещает осуществлять туристические поездки на захваченную территорию. В прокуратуре заявили, что компании подвергли туристов опасности.

По информации издания, пяти турфирмам объявлено подозрение и их владельцы уже дали показание в правоохранительных органах страны.

Украинский блогер Роман Синцын заявил в Facebook, что в Украине работает немало фирм, которые предлагают туристам посетить аннексированный Крым. Он подчеркивает, что в отличие от Эстонии, украинские правоохранители не реагируют на данное нарушение закона.

/ Фото: Facebook/Роман Синицын

Напомним, депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отклонила все обвинения Генеральной прокуратуры, которая обвиняла ее в нарушении законов войны.