"Научите Луценко уголовному праву": Поклонская ответила на обвинения ГПУ

Поклонская обвинила Луценко в некомпетентности / Скриншот видео с youtube.com

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отклонила все обвинения Генеральной прокуратуры, которая обвиняла ее в нарушении законов войны.

"Будучи в местах не столь отдаленных, Генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса. Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, в совершении которого меня обвиняют", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Поклонской, обвинение она не считает законным, поскольку генпрокурор некомпетентен, а статьей ее просто "пытаются напугать".

"Пусть компетентные сотрудники ГПУ научат Генерального прокурора Украины Луценко уголовному праву. А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес - это банальная попытка запугать", - сказала она.

Экс-прокурор Крыма заявила, что и в будущем намерена посещать оккупированные украинские территории.

Как известно, Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время презентации стратегии развития прокуратуры АР Крыма на 2019-2020 годы. По его словам, подозрение объявлено в связи с тем, что Поклонская причастна к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также к незаконному аресту режиссера Олега Сенцова.

Напомним, Поклонская снялась в полнометражном художественном фильме о непризнанной "ЛНР" под названием "Ополченочка".