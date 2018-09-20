Опальной Поклонской нашли в Госдуме новую должность

Поклонской нашли новую должность / УНИАН

Сначала ради увольнения Натальи Поклонской в Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла экс-прокурор Крыма – а спустя всего неделю уже нашли ей новую должность.

"Няшу"-прокурора взяла под свое крыло ЛДПР. Именно представитель этой партии Василий Власов выступил с предложением в нижней палате Госдумы создать комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей. Возглавить новую структуру и предлагается Поклонской.

"И в качестве руководителя этой комиссии, по крайней мере, я, подчеркиваю, как рядовой депутат, предлагаю человека, который среди нас отработал огромное количество времени, возглавляя также достаточно важную комиссию. Я считаю, что эту комиссию должна возглавить Наталья Владимировна Поклонская", — цитирует Власова РИА Новости.

Напомним, Поклонская лишилась должности 13 сентября. Разговоры на эту тему начались еще в июле, когда ей вообще посоветовали сдать мандат из-за отказа голосовать за пенсионную реформу. Напомним, Поклонская оказалась единственным депутатом "Единой России", который в итоге проголосовал против.

Ранее Поклонскую уже попросили "не хохлить" и "сидеть тихо". По словам опального писателя Эдуарда Лимонова, депутат перепутала Верховную Раду и Госдуму РФ.

Как сообщалось, Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины. Наталья Поклонская просит рассмотреть конституционность положений УПК Украины.

Читайте такжеОтрезвление "прокурора-няши" ПоклонскойНапомним, 14 июня правительство России повысило НДС с 18 до 20%, а заодно и пенсионный возраст для россиян. Повышение возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно.

Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о том, несмотря на возмущение россиян, состоится всего лишь смягчение пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на 8 лет позже, чем сейчас, а на 5 лет. В конце выступления Путин заявил, что "это было непростое и трудное решение" и попросил у граждан "отнестись к нововведениям с пониманием". Обе фразы моментально стали мемами в соцсетях.

Как сообщалось, в России начали задумываться об отмене пенсий. Вероятность отмены пенсий объяснили якобы недостаточным наполнением государственной казны.