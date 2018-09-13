Кадровая казнь: ради увольнения Поклонской Госдума пошла на жесткие меры

Поклонская лишилась работы в Госдуме / vk.com/nvpoklonskaya

Бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую лишили работы в правительстве. Как, собственно, и ожидалось.

Комитет Госдумы по регламенту объявил о слиянии комиссию по контролю за доходами и комиссии по этике в одну. Соответственно Наталья Поклонская и Отари Аршба – они возглавляли эти комиссии – теряют свои посты.

Решение об объединении комиссий огласила сегодня глава комитета Ольга Савастьянова, пишут "Ведомости". По ее словам, новая, объединенная, комиссия займется заодно и вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов.

Разговоры о том, что Поклонская может остаться без работы, ходили уже давно. Разговоры на эту тему начались еще в июле, когда ей вообще посоветовали сдать мандат из-за отказа голосовать за пенсионную реформу. Напомним, Поклонская оказалась единственным депутатом "Единой России", который в итоге проголосовал против.

Ранее Поклонскую уже попросили "не хохлить" и "сидеть тихо". По словам опального писателя Эдуарда Лимонова, депутат перепутала Верховную Раду и Госдуму РФ.

Как сообщалось, Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины. Наталья Поклонская просит рассмотреть конституционность положений УПК Украины.

Читайте такжеОтрезвление "прокурора-няши" ПоклонскойНапомним, 14 июня правительство России повысило НДС с 18 до 20%, а заодно и пенсионный возраст для россиян. Повышение возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно.

Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о том, несмотря на возмущение россиян, состоится всего лишь смягчение пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на 8 лет позже, чем сейчас, а на 5 лет. В конце выступления Путин заявил, что "это было непростое и трудное решение" и попросил у граждан "отнестись к нововведениям с пониманием". Обе фразы моментально стали мемами в соцсетях.

Как сообщалось, в России начали задумываться об отмене пенсий. Вероятность отмены пенсий объяснили якобы недостаточным наполнением государственной казны.