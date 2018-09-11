В России против Поклонской готовят репрессии

11 сентября 2018, 13:38

Бывшего прокурора Крыма и нынешнего депутата Госдумы собрались лишить должностей в российском правительстве.

Наталья Поклонская
Поклонскую собрались лишить должностей в Госдуме / rkproc.ru

Депутату Госдумы от "Единой России" Наталье Поклонской грозит лишение должности в комитете по безопасности нижней палаты парламента.

Поста ее хотят лишить за голосование против пенсионного закона и критику президента РФ Владимира Путина. В руководстве фракции поведение Поклонской назвали "нарушением фракционной дисциплины" и уже пообещали сделать соответствующие оргвыводы, пишет Интерфакс.

Разговоры на эту тему начались еще в июле, когда ей вообще посоветовали сдать мандат из-за отказа голосовать, – и фракции до сих пор не сменила гнев на милость.

Читайте такжеОтрезвление "прокурора-няши" Поклонской"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", – цитирует издание источник в руководстве фракции.

Впрочем, лишиться Поклонская может не только этой должности, но и поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставляют депутатами Госдумы РФ.

"Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней – поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть", – заявил собеседник агентства.

Ранее Поклонскую уже  попросили "не хохлить" и "сидеть тихо". По словам опального писателя Эдуарда Лимонова, депутат перепутала Верховную Раду и Госдуму РФ.

Как сообщалось, Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины. Наталья Поклонская просит рассмотреть конституционность положений УПК Украины.

Читайте также"Оценка моей работы – смертный приговор от "Правого сектора". Поклонская ответила критикам из ГосдумыНапомним, 14 июня правительство России повысило НДС с 18 до 20%, а заодно и пенсионный возраст для россиян. Повышение возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно. 

Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о том, несмотря на возмущение россиян, состоится всего лишь смягчение пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на 8 лет позже, чем сейчас, а на 5 лет. В конце выступления Путин заявил, что "это было непростое и трудное решение" и попросил у граждан "отнестись к нововведениям с пониманием". Обе фразы моментально стали мемами в соцсетях.

Как сообщалось, в России начали задумываться об отмене пенсий. Вероятность отмены пенсий объяснили якобы недостаточным наполнением государственной казны.

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Наталья Поклонская
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