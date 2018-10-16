Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" покончил жизнь самоубийством

Экс-владелец СЭ Игорь Рубин

Бизнесмен Игорь Рубин, бывший владелец крупнейшей в СНГ спортивной газеты "Спорт-Экспресс" покончил с собой, предположительно, из-за долгов.

Тело 67-летнего Рубина было накануне найдено у дома на Осеннем бульваре в Москве. Предварительно, он самостоятельно выпрыгнул с 16 этажа.

"Тело Рубина было обнаружено у дома на Осеннем бульваре с травмами, характерными для падения с высоты. Найдена предсмертная записка, из которой следует, что он покончил с собой из-за долгов", - цитирует Интерфакс источник.

В свою очередь, представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что по факту происшествия проводится доследственная проверка.,

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"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

В предсмертной записке, которую опубликовал телеграм-канал Mash, бизнесмен назвал имя человека, из-за которого совершил суицид.

"В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг", – написал Рубин перед смертью.