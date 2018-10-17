Американец в Су-27 изучал психологию вероятного противника - экс-депутат ВР Украины

Пилот Су-27 выступал "подопытным кроликом" для американца, заявил экс-нардеп

Сидевший в кабине разбившегося истребителя Су-27 американский пилот в рамках учений "Чистое небо" изучал психологию вероятного противника.

"НАТО не собирается воевать на Украине. Это ей не нужно. Но изучить все, например возможности С-300, психологию летчиков, - для них это очень важно", - аявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире пропагандистского телеканала "Россия".

Он добавил, что военные НАТО не видят разницы между солдатами Украины, России или Белоруссии - для них это все еще Советская Армия.

"Эти воздушные ролевые игры связаны с тем, какими методами ведения воздушного боя обладают украинские летчики. Они мало чем отличаются от российских, начиная от ментальности и заканчивая тем, что они обучались в одних училищах", - заявил экс-нардеп Украины.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.