Twitter засветил 4 тысячи аккаунтов российских и иранских спецслужб

Twitter считает, что это поможет исследованиям соцсетей / Twitter

Социальная сеть Twitter открыла всеобщий доступ к архиву из 10 миллионов твитов и прочих материалов, которые, если верить компании, являются результатом работы российских и иранских спецслужб.

Таким образом, администрация соцсети "засветила" информацию о почти 4 тысячах аккаунтов, предположительно связанных с "фабрикой троллей" - российским Агентством интернет-исследований, которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. АИИ возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин ("повар Путина"), считающийся близким другом нынешнего российского президента, сообщает Reuters.

Читайте также"Работа тролля похожа на работу проститутки": сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых будняхПредставители соцсети пояснили, что обнародование архива должно помочь исследованиям и мониторингу соцсетей на предмет выявления пропаганды и фейков.

Напомним, департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году, обнародовав список имен.