В США разыграют рекордный в истории джекпот: названа сумма

УНИАН

Популярная американская лотерея Mega Millions разыграет $1,6 млрд.

Как пишет "Капитал" со ссылкой на официальный сайт лотереи, это является новым мировым рекордом.

В пятницу, 19 октября, было разыграно 15 билетов с призами в виде сумм от $1 млн до $2 млн. Джекпот в этот день составил $900 млн, однако сорвать его не удалось никому.

В розыгрыше 23 октября, джекпот составит $1,6 млрд. Шансы 1:303000000

Издание отмечает, что в последний раз главный приз Mega Million выигрывали 24 июля. Билет, дающий право на получение джекпота в размере $543 млн, купили 11 сотрудников калифорнийской фирмы, они разделили эту сумму между собой.

До этого рекордный в истории США джекпот в размере почти $1,59 млрд был разыгран в лотерее Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

В сентябре сообщалось, что

Депутата Верховной Рады, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко лишат неприкосновенности, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

По данным СМИ, подготовкой представления о снятии неприкосновенности занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею в размере 571 тыс. грн.

По словам депутата, он трижды выигрывал в розыгрышах компании "Украинская национальная лотерея" - 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.