Ляшко хотят лишить неприкосновенности и наказать за "выигрыш в лотерею" - СМИ

Олег Ляшко / УНИАН

Депутата Верховной Рады, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко лишат неприкосновенности, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подготовкой представления о снятии неприкосновенности занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

"Документы о снятии неприкосновенности готовятся", - рассказал источник, уточнив, что речь идет о привлечении лидера "радикалов" к уголовной ответственности за"декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение".

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею в размере 571 тыс. грн.

По словам депутата, он трижды выигрывал в розыгрышах компании "Украинская национальная лотерея" - 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

В июне журналисты узнали, что мать депутата Любовь Ляшко, будучи на пенсии, обзавелась новой квартирой в Печерском районе Киева.