В Колумбии футболист уснул под трибуной и потерял работу

22 октября 2018, 04:48

Форвард одного из клубов пришел на тренировку пьяным и отключился в техническом помещении.

Андрес Эскобар
Андрес Эскобар / Accotiated Press

Нападающий колумбийского клуба "Депортес Толима" Андрес Эскобар потерял место в команде после того, как явился пьяным на тренировку и уснул там.

Футболист пришел на тренировку, однако куда-то исчез. Его обнаружили спящим в подтрибунном помещении, позднее оказалось, что игрок пришел на тренировку, будучи пьяным в дым. Возмущенное руководство клуба разорвало с Эскобаром трудовой договор.

Форвард выступал в "Депортес Толима" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо". За колумбийский клуб Эскобар провел восемь матчей и не забил ни одного гола.

Читайте также"Не допущу": гендиректор клуба УПЛ резко выступил против футболистов-геев в командеНапомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга РФ в одном из близлежащих кафе.

Позже Тверской суд Москвы арестовал футболистов на 60 дней. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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