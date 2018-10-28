Пентагон не уделяет внимания противоракетной обороне зарубежных баз - The National Interest

Гуам, где расположена одна из крупнейших баз США, могут уничтожить одним из первых / wikipedia.org

Министерство обороны США уделяет немало времени защите основной территории США от ракетных ударов, но при этом почти не защищает свои базы за рубежом.

Так, ракеты и БПЛА могут нанести удары по многим заграничным базам США - например, Гуаму; а пока США выясняют отношения с КНДР, Китай и Россия накапливают огромные запасы управляемого оружия, говорится в материале The National Interest.

Читайте такжеРоссия получила от США список претензий по "ракетному договору" - МИД РФПри этом, говорится в материале, маловероятно, что в ближайшее время получится создать какие-то новые возможности для обороны зарубежным баз; большинство инициатив по этому поводу были отклонены.

Напомним, в США успешно испытали новую ракету-перехватчик, которая будет бороться с ракетами среднего радиуса действия.