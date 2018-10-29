Подтверждена гибель в авиакатастрофе владельца ФК "Лестер" миллиардера Вишаи Шривадданапрабхи

Вишаи Шривадданапрабхи/ ФК "Лестер"

На официальном сайте футбольного клуба "Лестер" подтвердили гибель владельца клуба, тайского миллиардера Вишаи Шривадданапрабхи в результате падения вертолета. Вертолет, рухнувший при взлете после матча, загорелся и взорвался; о погибших долгое время не было ничего известно.

Вечером 28 октября на официальном сайте "Лестера" появилась подтвержденная информация, что владелец клуба погиб.

Кроме миллиардера, на борту машины было еще пять человек - предположительно, его дочь, два пилота и еще один человек, чья личность не установлена.

Напомним, в британском городе Лестер вечером 27 октября возле домашнего стадиона английского футбольного клуба Лестер Сити разбился вертолет тайского миллиардера, владельца компании King Power Вишая Шривадданапрабхи, который является его президентом.