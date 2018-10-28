В Британии потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити

28 октября 2018, 02:17

Полиция пока не предоставила официальную информацию о погибших и пострадавших.

Катастрофа произошла сразу после игры Лестер Сити / Фото: Reuters

В британском городе Лестер вечером 27 октября возле домашнего стадиона английского футбольного клуба Лестер Сити разбился вертолет тайского миллиардера, владельца компании King Power Вишая Шривадданапрабхи, который является его президентом.

По неподтвержденной информации The Guardian, Шривадданапрабха находился на борту вертолета в момент аварии, поскольку всегда улетал на нем домой после игры.

Официальная информация о погибших и пострадавших пока не была обнародована.

Очевидцы катастрофы рассказывают, что вертолет взлетел с парковки стадиона через 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестером и Вест Хэмом, который завершился со счетом 1:1. Пилот потерял управление спустя несколько секунд после взлета, вертолет упал в 200 метрах от стадиона и загорелся. Предположительно, у него отказал рулевой винт.

Как известно, тайский бизнесмен, миллиардер Вишай Шривадданапрабха приобрел Лестер Сити в 2010 году. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу впервые в своей истории.

Напомним, ранее в Киеве на Трухановом острове потерпел катастрофу вертолет, который является самым дорогим в Украине. В результате аварии травмы получили двое человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Британия катастрофа крушение Вертолет миллиардер футбольный клуб Лестер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:10
Диетолог сказала, сколько вина можно выпить без вреда для здоровья
02:35
Известный ведущий назвал самого подлого и страшного врага человечества Видео
02:17
В Британии потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити Видео
01:56
В Госдуме ответили на план Украины по возвращению Азовского моря
01:34
Plus-size модель Эшли Грэм показала яркое фото своей юности
01:11
Во Львове пьяная женщина разъезжала по городу с детьми в багажнике
00:46
"Г*ндоны решили попиариться на волонтерстве": Притула разнес "Батькивщину" за политическую рекламу
00:21
60-летняя Шэрон Стоун показала умопомрачительно стройные ноги
27 октября, суббота
23:54
"Держите ум и тело в тонусе": Супрун посоветовала украинцам заниматься йогой Видео
23:28
Прикрыла грудь веником: Волочкова показала обнаженное фото из бани
22:56
Восемь человек сгорело заживо: в Петербурге грузовик въехал в микроавтобус Фото Видео
22:53
Над оккупированными районами Донбассе исчез беспилотник ОБСЕ
22:37
Не пущать, не допущать: В России началась истерика из-за перспективы увидеть корабли НАТО в Азовском море Видео
22:18
"Фонсека с пацанами машину толкает": футболисты Шахтера подтолкнули заглохшее авто Видео
21:59
Идентифицирован человек, расстрелявший людей в синагоге Питтсбурга в США
21:44
"Украина - это уже история успеха": британский журналист восхитился выдержкой украинцев
21:20
Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов
21:05
"Не каждый осмелится": Пугачева и Орбакайте сделали селфи без макияжа
20:48
История с травлей ученицы харьковской школы из-за торта закончилась хэппи-эндом
20:29
"Путин, спаси Ялту": в Крыму на митинге раскритиковали местную власть Фото
20:01
Американская делегация оценила инфраструктуру ВМС на Азовском море
19:52
Патриарх Филарет наградил орденом главу НАК "Нафтогаз" Коболева
19:37
Регуляторная служба отказалась утверждать повышение Кабмином цен на газ
19:19
В Беларуси Порошенко назвали президентом России
18:58
В США неизвестный расстрелял синагогу и сдался полиции - восемь человек убито Видео
18:54
"Игры непокоренных" в Австралии: украинцы завоевали 20 медалей и просят провести турнир в Украине Фото Видео
18:19
В аэропорту Одессы во время взлета задымился пассажирский самолет
18:17
В Крыму решили отжать имущество Меджлиса
17:56
"Стараюсь расширять кругозор": священник УПЦ КП угодил в скандал из-за Гитлера
17:38
Перевод часов 2018: врач назвал способ уберечься от негативных последствий перехода на зимнее время Видео
17:21
Из России выдворяют украинских беженцев — СМИ
16:57
Тина Кароль Видео
16:56
"Голод, драки и мародерство": в "ДНР" запустили дикий фейк о бойцах ВСУ Видео
16:45
"Как колхозница оделась": Ксению Собчак разнесли за выбор наряда
16:35
"Это рейдерство": в УПЦ МП ответили на предложение о переименовании Видео
16:02
Номер с распиливанием и костюмы за 100 тысяч долларов: Оля Полякова устроила грандиозное шоу Фото Видео
16:00
Заря - Александрия: прямая видеотрансляция матча тринадцатого тура УПЛ
15:36
Предстоятель УАПЦ сделал неожиданное заявление о выборах главы Единой украинской церкви Видео
15:05
Гибель Поплавской: в Сети появилось неизданное интервью актрисы Видео
14:26
Тяжелая победа в Сингапуре: Свитолина пробилась в финал Итогового турнира WTA Видео
14:20
Волкер назвал плюсы повышения цены на газ в Украине Видео
14:00
На Николаевщине разбили памятник защитнику Украины от фашистских захватчиков Фото
13:58
Настоящая рокерша: в Сети появился тизер клипа с Аллой Пугачевой Видео
13:34
В Киеве горело СТО, повреждены семь машин: опубликованы фото и видео Фото Видео
13:31
Не ходите, дети, в Беларусь гулять... мнение
13:08
"Опухоль начала распадаться": друг Караченцова признался, что семья ожидала смерти актера Видео
12:57
"Чудовищный некомплект и старая техника": ВСУ не смогут сдержать российскую армию - эксперт
12:25
"Тупой качок" и стриптизер: что известно о задержанном за рассылку бомб в США Фото Видео
12:05
"Катюля-лапатуля!": в Сети расхвалили черно-белый чувственный снимок Варнавы
11:55
"Жду, когда начнут расстреливать": на росТВ заявили, что Украина идет по пути фашизма Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять