В Британии потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити

Катастрофа произошла сразу после игры Лестер Сити / Фото: Reuters

В британском городе Лестер вечером 27 октября возле домашнего стадиона английского футбольного клуба Лестер Сити разбился вертолет тайского миллиардера, владельца компании King Power Вишая Шривадданапрабхи, который является его президентом.

По неподтвержденной информации The Guardian, Шривадданапрабха находился на борту вертолета в момент аварии, поскольку всегда улетал на нем домой после игры.

Официальная информация о погибших и пострадавших пока не была обнародована.

Очевидцы катастрофы рассказывают, что вертолет взлетел с парковки стадиона через 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестером и Вест Хэмом, который завершился со счетом 1:1. Пилот потерял управление спустя несколько секунд после взлета, вертолет упал в 200 метрах от стадиона и загорелся. Предположительно, у него отказал рулевой винт.

A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.



Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uypic.twitter.com/zR2WFQcd0K — ESPN FC (@ESPNFC) 27 октября 2018 г.

Как известно, тайский бизнесмен, миллиардер Вишай Шривадданапрабха приобрел Лестер Сити в 2010 году. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу впервые в своей истории.

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 октября 2018 г.

Напомним, ранее в Киеве на Трухановом острове потерпел катастрофу вертолет, который является самым дорогим в Украине. В результате аварии травмы получили двое человек.