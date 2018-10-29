Спецслужбы коммунистической Чехословакии шпионили за Трампом в 80-х

Трамп - в прошлом агент чехословацкой госбезопасности? / Фото: REUTERS

Служба государственной безопасности коммунистической Чехословакии (StB) в 80-х годах активно"разрабатывала" будущего президента США Дональда Трампа и его семью.

Именно так утверждают сразу два издания - британская газета The Guardian и чешский журнал Respect. Информацию журналисты получили из архивных документов, а также показаний бывших сотрудников StB.

"Работать" по Трампу начали после того, как американец сочетался браком с уроженкой чешского города Злин Иваной Зельничковой. Главным осведомителем госбезопасности стал тесть Трампа, который сообщал разведке о визитах дочери в Чехословакию, а также о карьере зятя в Нью-Йорке; он сотрудничал с ними до самого падения режима и распада Чехословакии.

Властимил Данек, экс-сотрудник Службы госбезопасности, подтвердил интерес к персоне Трампа со стороны спецслужб и добавил, что в нем были заинтересованы непосредственно в Праге.

Читайте такжеБудущая встреча Трампа с Путиным: стали известны новые подробностиРазведка Чехословакии планировала через Трампа получить информацию о высших эшелонах власти США - толчком к таким планам послужили визит Трампа в СССР, а затем оглашение им своих планов участвовать в президентских выборах (чего тогда он не сделал).

Впрочем, в какой-то мере Трамп и так сослужил службу разведке Чехословакии; так, там одними из первых в соцлагере узнали, что президентом США станет Джордж Буш-старший. В начале 1989 года лейтенант StB Петер Сури написал отчет о том, что Ивана Трамп узнала о том, что на выборах победит Джордж Буш-старший на выборах благодаря тому, что вошла "в высокие политические круги" Америки.

Читайте также"Это происходит в Америке, или это КГБ?". СМИ сообщили, что Трамп готовит мощный удар по ФБРУже в наши дни Петер Сури подтвердил журналистам подлинность своего отчета, однако добавил, что он Трампом не занимался - это была работа его коллег.

Пока неясно, делились ли спецслужбы Чехословакии информацией с КГБ СССР. Однако неназванные офицеры StB предположили, что и Москва, и Прага стремились использовать родственников Трампа в интересах разведки.