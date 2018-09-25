"Трагедия и страдание". Трамп призвал все страны мира воевать с социализмом

Дональд Трамп / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления в рамках 73-й сессии ГенАссамблеи ООН заявил о том, что абсолютно всем странам и правительствам мира стоит изо всех сил сопротивляться социализму.

Именно исходя из этой идеи президент США все страны, входящие в ООН, призвал присоединяться к новым санкциям против венесуэльских властей.

"Мы с вами наблюдаем человеческую трагедию, как пример, в Венесуэле. Более двух миллионов человек бежало от страданий, виной которым — социалистический режим [президента Николаса - "Главред"] Мадуро и его кубинские спонсоры. Не так давно Венесуэла была одной из богатейших стран мира. Теперь социализм обанкротил богатую нефтью страну и привел ее народ к нищете", — заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что первую часть выступления президента США перед ГенАссамблеей ООН жестко высмеяли.