В РПЦ озвучили проблему из-за разрыва с Константинополем

В РПЦ заявили, что не могут запретить паломникам посещать Афон / Фото: patriarchia.ru

Официальный спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что для большинства прихожан РПЦ запрет на посещение горы Афон является негативным последствием разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.

"Я знаю, как многие любят Афон. Но почему бы нам не вспомнить слова любимого русского святого, преподобного Серафима Саровского, который говорил: здесь мне и Киев, и Афон, и Святая Земля", - цитирует священнослужителя КП.

Легойда подчеркнул, что посещение Афона было и остается личным выбором каждого человека. Отныне же исповедоваться, причащаться и крестить детей в храмах Константинопольского патриархата верующим РПЦ (как и УПЦ МП) теперь официально запрещается.

"Живший в Америке православный подвижник конца ХХ века иеромонах Серафим (Роуз) считал, что Афон должен быть у вас в сердце. Эта фраза учит правильному отношению. А второй момент: самая большая проблема – это судьба миллионов верующих людей на Украине. Вот что является предметом нашей первоочередной заботы и боли, а не возможность или невозможность паломничества", - добавил он.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.