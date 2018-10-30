Apple презентовала новый Macbook Air: названа стоимость

30 октября 2018, 17:09

Ноутбук оснащен двухъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения и до 16 Гбайт оперативной памяти.

скриншот из видео

Компания Apple представила новую версию ноутбука Macbook Air с диагональю 13,3 дюймов.

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте компании.

Ноутбук оснащен дисплеем Retina и весит 1250 граммов. Его толщина 15,6 мм. Рамки по периметру дисплея обновленного компьютера стали тоньше и поменяли цвет: теперь они черные, а не серебристые.

Новый Macbook Air получил, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID, два порта Thunderbolt USB Type-C, которые позволяют подключать внешние дисплеи и видеокарты, а также клавиатуру Apple последнего поколения.

Ноутбук оснащен двухъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения и до 16 Гбайт оперативной памяти. Стоимость базовой модели (8 Гбайт "оперативки" и 128 Гбайт встроенной памяти) составит $1199.

theverge.com

Во вторник, 30 октября, компания Apple проводит уже вторую за эту осень презентацию своих новых продуктов. Мероприятие вопреки традиции пройдет не в штаб-квартире Apple в Купертино, а в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке.

12 сентября Apple презентовала новые смартфоны -  iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов.

Смартфоны с оперативной памятью 64, 256 и 512 гигабайт выпускаются в трех цветах: черный, белый и золотой.

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Apple MacBook
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