Forbes выбрал лучшие фильмы ужасов 2018 года

Выбраны лучшие фильмы ужасов / Фото: Platinum Dunes

Журнал Forbes обнародовал пять лучших фильмов ужасов текущего года, которые рекомендует посмотреть на Хэллоуин.

По данным Forbes, лучшим является дебютный полнометражный хоррор режиссера Ари Астера "Реинкарнация". Кинолента рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умерла мать и после похорон с девушкой начинают происходить мистические вещи.

Вторую позицию занял фильм режиссера Джона Красински "Тихое место". Действие этого фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором планету заполнили монстры с очень чутким слухом.

Журналисты издания также выделили киноленты "Простите за беспокойство" (режиссер Бутс Рили), "Хэллоуин" (Дэвид Гордон Грин) и научно-фантастический ужастик "Аннигиляция" (Алекс Гарленд).

Напомним, ранее Forbes назвал киноактеров с самыми высокими гонорарами в мире.