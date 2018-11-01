Forbes выбрал лучшие фильмы ужасов 2018 года

Названы пять наиболее захватывающих кинолент.
Журнал Forbes обнародовал пять лучших фильмов ужасов текущего года, которые рекомендует посмотреть на Хэллоуин.
По данным Forbes, лучшим является дебютный полнометражный хоррор режиссера Ари Астера "Реинкарнация". Кинолента рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умерла мать и после похорон с девушкой начинают происходить мистические вещи.
Вторую позицию занял фильм режиссера Джона Красински "Тихое место". Действие этого фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором планету заполнили монстры с очень чутким слухом.
Журналисты издания также выделили киноленты "Простите за беспокойство" (режиссер Бутс Рили), "Хэллоуин" (Дэвид Гордон Грин) и научно-фантастический ужастик "Аннигиляция" (Алекс Гарленд).
Напомним, ранее Forbes назвал киноактеров с самыми высокими гонорарами в мире.