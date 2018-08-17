Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира

Скарлетт Йоханссон / Скриншот

Forbes опубликовал рейтинг из десяти наиболее высокооплачиваемых актрис мира.

Возглавила список Скарлетт Йоханссон с заработком в $40,5 млн. Следом за ней идет Анджелина Джоли, которая заработала $28 млн. Третье заняла Дженифер Энистон с доходом в $19,5 млн.

Четвертую строчку списка самых высокооплачиваемых актрис занимает Дженнифер Лоуренс ($18 млн), а пятую - Риз Уизерспун ($16,5 млн).

На шестом месте Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке - Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятом - Мелисса Маккарти ($12 млн). Замыкает список Галь Гадот ($10 млн).

В июле журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных артистов 2018 года.

Первую строчку списка из 50 групп и исполнителей занял ирландский коллектив U2, с начала года заработавший $ 54,4 млн. При этом группа стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте - американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. Он заработал $ 52,2 млн. Замыкает тройку Metallica с доходом в $ 43,2 млн.

В рейтинг также вошли Бруно Марс, Леди Гага, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, Red Hot Chili Peppers и Пол Маккартни.