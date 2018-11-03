"Не готовы воевать с Россией ради Украины": экс-посол озвучил позицию США по Донбассу

Хербст не сомневается, что США не готовы развязать войну против России / Деловая столица

Бывший посол США в Украине, руководитель Евразийского центра при американском аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст убежден, что США не развяжут полномасштабную войну с Россией из-за ситуации в Украине.

"Мы, американцы, не готовы пойти на войну с Россией ради Украины. А без этого нельзя ожидать быстрого выхода россиян из Донбасса. Речь идет о выводе московских войск когда-то в будущем. И, по моим данным, они когда-то выйдут, потому что давление Запада не исчезнет", - заявил он в интервью Главкому.

Американский дипломат полагает, что Кремль также не заинтересован в войне с США.

Хербст утверждает, что Вашингтон предпринял достаточно много дипломатических шагов. В частности, он отметил работу спецпредставителя Госдепа в Украине Курта Волкера. Экс-посол не сомневается, что Киев должен быть доволен его колоссальной работой, реализованной в рамках конфликта на Донбассе.

"Волкер понимает, и для вас это очень важно, что на Донбассе идет война Кремля против Украины, а никакая не междоусобица или гражданская война. До того, как Он занял пост спецпредставителя Государственного департамента по вопросам Украины, американские официальные лица в целом об этом четко не говорили. А он об этом говорит почти каждый день: о том, что особенно европейцы не могут спрятаться за фальшивым забором, что это – война в Украине", – добавил Хербст.

Напомним, ранее Хербст заявил, что необходимо ужесточать санкции против России, а также предоставлять помощь Украине и Грузии для эффективной борьбы с агрессией Кремля.