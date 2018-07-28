Экс-посол США заявил о вторжении в Украину "красной армии"

В 2014 году в Украину вторглась "красная армия", заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"В августе 2014 года, если бы красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — заявил он, сообщает "РИА Новости".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.

В свое время Хербст назвал способы, как заставить Кремль уйти из Украины.