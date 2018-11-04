В НАТО спрогнозировали последствия войны с Россией

НАТО / Reuters

Одной из главных проблем в случае военного противостояния НАТО и России является медленное развитие стран Европы в плане военно-технического обеспечения.

Такое мнение высказал глава Международного военного штаба Альянса генерал-лейтенант Ян Брук в интервью Defense News.

"С военной точки зрения, конечно, я бы сказал, что войска НАТО не движутся достаточно быстро. Конечно, всегда есть элемент того, как быстро вы можете получить финансирование, построить бригады, построить дороги", - сказал Брук.

По его мнению, Альянс испытывает серьезные логистические проблемы - необходимо отремонтировать устаревшие ж/д пути, увеличить пропускную способность основных портов, а также найти магистрали для военной техники.

"Это большая работа. но мы должны быть амбициозными, и мы должны быть предельно ясными в военном контексте", - отметил Брук, подчеркнув, что НАТО также необходимо получить разрешение всех стран на пересечение их территории.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.