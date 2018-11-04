В Норвегии российский Ту-142 устроил провокацию с кораблями НАТО

Российский Ту-142 опустился непозволительно низко / Фото: VG

Во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте пролетел над американским штабным кораблем Mount Whitney.

Как сообщает норвежское издание VG, сначала в НАТО заявляли, что российская техника находится в непосредственной близости, но учениям не мешает.

"Они сообщили, что будут проводить свои учения южнее от места, где мы находимся" - капитан Роберт Агилар.

Представитель НАТО подчеркнул, что российский самолет и вертолет пролетали на значительной высоте. Однако позже один из военнослужащих заметил Ту-142 в непосредственной близости от американского корабля.

"Высота около 300 футов", - закричал он, что означает высоту чуть более 91 метра.

Позже в Минобороны России заявили, что Ту-142 выполнял "плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря".

"Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - заявили в Кремле.

Напомним, в Сети опубликовали видеоролик, снятый на учениях НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии – крупнейшим таком мероприятии за последние три десятка лет.