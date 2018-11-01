В Сети появились фото и видео о крупнейших учениях НАТО за 30 лет

В Сети опубликовали видеоролик, снятый на учениях НАТО Trident Juncture-2018 в Норвегии – крупнейшим таком мероприятии за последние три десятка лет.

Как сообщают норвежские СМИ, военнослужащие стран Североатлантического альянса занимаются отработкой защиты от внешней агрессии и проверяют способность восстановить суверенитет союзника после начала боевых действий.

В учениях участвуют военные из 29 стран-членов НАТО и из пяти стран-партнеров − Швеции, Финляндии, Украины, Грузии, Иордании (50 тысяч военных из НАТО и стран-партнеров, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей, 10 тысяч единиц техники).

К слову, Trident Juncture-2018 продлятся по 7 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британские военнослужащие проведут учения против русских с беспилотниками.