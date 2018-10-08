"Хочешь мира - готовься к войне". Британцы проведут военные учения против "русских" с беспилотниками

Британский беспилотник / Drone Wars UK

Британские военные в первый раз будут использовать дроны в борьбе против РФ на военных учениях в стране Оман (Аравийский полуостров).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Times в понедельник, 8 октября. По их данным, учения под кодовым именем Saif Sareea 3 должны показать "готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны".

При этом будут применяться не боевые, а обычные, "гражданские" беспилотники ценой меньше тысячи фунтов стерлингов.

Всего в Saif Sareea 3 будут принимать участие более двухсот единиц техники. Часть из них будут изображать российские танковые соединения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британские военные отработали переброску техники в Украину при возможном конфликте России и НАТО.