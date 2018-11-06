ЕСПЧ обязал Украину выплатить миллионы гривен пострадавшим от погрома ромам

ЕСПЧ / echr.coe.int

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 5 млн грн компенсаций за нарушение прав и сводоб ромов во время нападения на их лагерь в селе Петровка под Одессой в 2002 году.

Как отмечает "Европейская правда", 19 человек из числа пострадавших ромов подали иск против Украины в ЕСПЧ. По их мнению, украинские власти несут ответственность за нападение на лагерь.

Суд также решил, что расследование нападения в Украине было необъективным.

ЕСПЧ удовлетворил требования 17 из 19 заявителей. Пострадавшим выплатят в общей сложности около 5 млн гривен - 12 пострадавших получат по 11 тыс. евро. Еще пятеро - по 9 тыс. евро.

7 сентября 2002 года 17-летний этнический украинец был убит в деревне Петровка, предположительно ромами. В ответ толпа местных жителей потребовала изгнания всех ромов из села.

Местный совет согласился с таким решением и потребовал от правоохранителей изгнать "социально опасных людей, независимо от этнического происхождения". В тот вечер мэр поселка посоветовал ромам уйти от надвигающегося погрома, а ночью толпа из нескольких сотен человек, обыскала дома ромов и разгромила их.

В Украине время от времени нападают на ромов. Так, в июле в городе Берегово Закарпатской области неизвестные напали на женщину из лагеря ромов. Прибывшие на место до правоохранителей медики забрали 30-летнюю женщину, но спасти ее жизнь не удалось.

В ночь с 23 на 24 июня во Львове произошло нападение на лагерь ромов. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала несколько нападавших в возрасте 16-17 лет и 20-летнего организатора атаки на лагерь. Нападавшие являются членами организации "Трезвая и злая молодежь". Всем причастным к погрому лагеря грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Однако нападают и ромы. В июле в Киеве группа ромов напала на местного жителя и избила его битами.

Мужчина возвращался из ночного магазина и, проходя мимо лагеря ромов, услышал в свой адрес фразу "нечего ходить тут ночью". После этого на него набросились с битами и нанесли несколько ударов. Мужчине удалось сбежать.