"Хуже некуда": в Кремле объяснили, как выборы в США повлияют на отношения России и Штатов

Как выборы в США повлияют на отношения России и Штатов / Facebook.com

В Кремле прокомментировали итоги промежуточных выборов в США.

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, вряд ли новая расстановка сил в конгрессе Штатов сможет еще ухудшить взаимоотношения РФ и Америки сильнее, чем уже есть.

"Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно", — цитирует его RT.

При этом он не упустил возможности в очередной раз подчеркнуть, что Россия "не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США".

Отмечается, что в этом году среди кандидатов на выборах США зафиксировано сенсационное количество женщин и представителей секс-меньшинств.

Напомним, Республиканской партии, которую представляет нынешний президент США Дональд Трамп, удалось сохранить за собой большинство только в верхней палате − Сенате. При этом Республиканская партия утратила былой контроль над Палатой представителей.

Большинство экспертов считает, что "демократы" после своей победы начнут комплексные расследования по работе Белого дома, включая административные перестановки и эмиграционную политику. Кроме того, наверняка будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с РФ.